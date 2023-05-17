КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

17 мая, 21:45

Васильев не жалеет, что прекратил работу с Москвиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию Олег Васильев считает, что поступил правильно, прекратив работу с Тамарой Москвиной в тот момент, когда в школе появилось большое количество талантливых фигуристов.

«Вы знаете, нет. Естественно, я анализировал эту ситуацию, причем неоднократно, и пришел к тому, что моя нынешняя работа в Беларуси в качестве главного тренера гораздо более многогранна. Мне всегда было интересно браться за что-то новое, причем все новые этапы в моей жизни возникали фактически спонтанно. Я никогда не хотел заниматься парным катанием, но занялся им и был достаточно успешен. Никогда не хотел тренировать, меня, скорее, в некотором роде принудительно сподвигли к этому, и я стал тренером не последнего эшелона», — приводит слова Васильева RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1149802-vasilev-moskvina-figuristy
Фигурное катание
Тамара Москвина
4
0
Читайте также
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рудковская — о переходе Парсеговой в группу Тутберидзе: «Если ее взяли с руками и ногами, значит, мой муж ее хорошо подготовил»

Васильева не удивило решение Бойковой и Козловского уйти к Тутберидзе