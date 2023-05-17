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Фигурное катание

17 мая, 22:06

Васильева не удивило решение Бойковой и Козловского уйти к Тутберидзе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев считает правильным решение Александры Бойковой и Дмитрия Козловского о переходе в группу Этери Тутберидзе.

«Не могу сказать, что я понимаю этот переход в полном объеме, но мне кажется, здесь нужно уточнить: ребята пришли не к Тутберидзе, а в ее группу. С тем, видимо, расчетом, что с ними будут работать специалисты по парному катанию. На мой взгляд, он у Тутберидзе в парном катании не настолько велик, как в одиночном. Она пока еще не успела наработать в этом виде должный авторитет, и ее появление за бортиком не всегда является плюсом. Иногда вызывает лишь раздражение», — приводит слова Васильева RT.

Последние семь лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1149810-vasileva-boikova-kozlovskii-tutberidze
Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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