Великова считает, что сейчас трудно судить о развитии карьеры Горбачевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова высказалась о ситуации, в которой оказалась чемпионка страны среди юниоров 16-летняя Алина Горбачева.

«У меня и свои дети, и спортивные дети, но я не попадала в такую ситуацию. Я не читаю и не слежу за такими вещами. Но что тут скажешь? Надо знать ребенка, зачем сотрясать воздух. Психологический фактор в фигурном катании играет большую роль? Я считаю, что он играет большую роль в любом деле», — приводит слова Великовой «Газета.Ru».

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.