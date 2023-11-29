Базарова — о Косторной и Кунице: «Ребята заслуженно занимают те места, которые занимают»

Российская фигуристка Вера Базарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о прокатах нового дуэта Алена Косторная/Георгий Куница.

В одиночном катании Косторная становилась чемпионкой Европы и победительницей финала «Гран-при ISU».

«Косторная с Куницей — сильные одиночники, которые быстро выучили парные элементы. Но, конечно, они пока выглядят менее скатанными в сравнении с ребятами, которые по пять-шесть лет вместе выступают, практически всю сознательную жизнь занимаются парным катанием. Тут ведь другие привычки, свои детали. Ребята неплохо прогрессируют, но нужно больше работать над парными элементами. Они проигрывают тодесами, пока что он только на первый-второй уровень. Подкруты и поддержки получаются лучше, но эстетически есть где прибавлять.

Так что они заслуженно занимают сейчас те места. По тем же распечаткам видно, что уступают тодесами, подкрутом. Здесь два балла в минус, там полтора балла минус. GOE не такие высокие… Вот и результат. Понятно, что после ярких побед в одиночном катании оставаться вне пьедестала тяжело. Но ведь Алена должна была понимать, на что идет. В моей карьере были моменты с одним партнером, потом с другим. И я точно так же начинала практически с нуля, долго подстраивалась, будто заново училась кататься. Техника совершенно разная. Морально были готовы, что сразу не получится побеждать, такого не бывает», — сказала Базарова.

Косторная и Куница заняли четвертое и пятое места на этапах «Гран-при России» текущего сезона.