Вердикт по делу Камилы Валиевой может быть вынесен в октябре

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой будет вынесен ориентировочно в октябре.

«Дату слушаний мы назвать не можем. Расследование было в отношении персонала: тренерского штаба, врачей. Пока дату слушаний назвать не могу. Ориентировочно в октябре. В кодексе мы можем видеть, какие санкции предусмотрены, стандартный срок — четыре года. Но в разных ситуациях могут быть приняты разные решения в зависимости от обстоятельств. Какую санкцию дисциплинарная комиссия вынесет, мы не отвечаем», — приводит ТАСС слова Логиновой.

14 сентября в РУСАДА сообщили, что расследование по делу Валиевой о нарушении антидопинговых прав завершено.

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Спортивный арбитражный суд (CAS), несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), допустил россиянку к участию в личном турнире Олимпиады.