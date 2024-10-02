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Фигурное катание

Сегодня, 13:20

Верховный суд Швейцарии отказался признать ошибки CAS в деле Валиевой

Сергей Разин
корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Федеральный верховный суд Швейцарии не установил ошибок Спортивного арбитражного суда (CAS) в дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает РИА «Новости».

«Апеллянт в очередной раз путает Федеральный суд с апелляционным судом и пытается втянуть его в сферу применения материального права и свободно пересматривать применение арбитрами тематических Общероссийских антидопинговых правил. В этом случае арбитражные судьи не могут применять тематические нормы данных правил. Такой подход является неприемлемым», — говорится в заявлении суда.

Камила Валиева. Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS

Также в суде отметили, что критика стороны Валиевой в том, что CAS приступил к чрезмерному освещению данного дела в СМИ является ложной. CAS имел право публиковать пресс-релизы, так как это касалось спортсмена, который участвовал в Олимпиаде и был очень хорошо известен.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

12 сентября агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS). В ВАДА отметили, что данная статья содержит ряд неточностей.

Источник: РИА Новости
Камила Валиева

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