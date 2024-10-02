Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает РИА «Новости».

Судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков возлагаются на апеллянта. Также сторона Валиевой выплатит Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

12 сентября агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS). В ВАДА отметили, что данная статья содержит ряд неточностей.