Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Фигурное катание

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:18

Вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка Талалайкина завершила спортивную карьеру

Алина Савинова
Мария Талалайкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка Мария Талалайкина приняла решение о завершении карьеры.

В декабре 2021 года россиянка получила разрешение на смену спортивного гражданства и планировала выступать за сборную Италии. Однако в октябре 2022-го Талалайкина вернулась в Россию, в Санкт-Петербург, где стала тренироваться в группе Евгения Рукавицына.

«Выступление на чемпионате России стало последним в моей карьере, я уже перед произвольной программой понимала, что это будет мой последний прокат, на глаза слезы наворачивались. Понимала, что это в последний раз, поэтому просто наслаждалась катанием. И все, больше на тренировки я не выходила», — приводит ТАСС слова Талалайкиной.

Фигуристка отметила, что на ее решение поставить точку в спорте повлияло много факторов.

21-летняя Талалайкина является бронзовым призером Кубка России 2020 года. На последнем чемпионате России она заняла 17-е место.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Мария Талалайкина
1
0
Читайте также
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Медведева призналась, что не знает, кто она по профессии

Фигуристы Морозов и Еременко тренируются в США под руководством отца спортсменки