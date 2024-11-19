Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 16:11

Глава РУСАДА Логинова: «Валиева демонстрирует уважение к антидопинговым правилам»

Ана Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева демонстрирует уважение к антидопинговым правилам.

«Мы знаем много примеров, когда дисквалифицированные лица пытаются тренировать, участвовать в какой-то другой запрещенной спортивной деятельности. Камила — это пример спортсменки, которая на данный момент демонстрирует свое уважение к антидопинговым правилам и максимально перестраховывается в каждом своем действии», — приводит слова Логиновой «РИА Новости».

Врач Филипп Шветский и&nbsp;фигуристка Камила Валиева. «Расчет был на волну пропаганды». Бывший врач Валиевой снова заявил о невиновности Камилы

Также генеральный директор РУСАДА отметила, что фигуристка стойко приняла ситуацию, которая с ней произошла и внимательно относится к тому, что делает.

«Она постоянно задает нам вопросы, и мы максимально быстро и аккуратно на них отвечаем по поводу ее участия в том или ином мероприятии», — рассказала Логинова.

1 ноября 18-летняя Валиева сообщила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации. CAS отстранил фигуристку за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Фигуристка Камила Валиева планирует вернуться в&nbsp;спорт после дисквалификации. «Это не точка». Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Камила Валиева
РУСАДА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
«Этот русский – чистой воды инопланетянин!». Что сейчас в США говорят про Александра Овечкина
15-летнюю фигуристку Понтелеенко заподозрили в употреблении допинга
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Баскетболист Болл оштрафован на 100 тысяч долларов за гомофобный комментарий
В США назвали разрешение Украине наносить удары вглубь РФ антиконституционным
Сегодня
Вчера
Неделя