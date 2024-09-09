Яметова — о смене гражданства Самоделкиной: «Я ее поддерживаю, человеку виднее»

Фигуристка сборной России Вероника Яметова в интервью «СЭ» заявила, что не хочет менять страну ради международных соревнований, однако отказалась осуждать Софью Самоделкину. Самоделкина с нынешнего сезона представляет Казахстан.

— Сидит ли в голове мысль о невыезде на международные старты? Поменять гражданство — не вариант?

— Я не готова менять страну и флаг, чтобы выходить на международные соревнования. Считаю, что в России тоже высокая конкуренция. Отсутствие возможности выходить на международную арену, на самом деле, дает даже дополнительный стимул работать дальше. Может быть, в будущем все-таки появится возможность ездить за рубеж.

— Но хотелось бы? Бороться за титулы чемпионки Европы, мира...

— Конечно, хотелось бы. Интересен сам опыт выступления на мировых стартах. Его не хватает. Но пока справляемся так.

— Соня Самоделкина выбрала сменить гражданство.

— Я поддерживаю ее — в том смысле, что это личное решение каждого. Скажем так — человеку виднее.

С сезона-2024/25 Самоделкина выступает за национальную команду Казахстана. В июне этого года 17-летняя спорсменка стала победительницей летнего чемпионата страны. По сумме двух программ она набрала 161,43 балла. Сообщалось, что фигуристка выступала с повреждением голеностопа.