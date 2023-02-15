Жилина — о выборе каскада в короткой после ошибки: «Плющенко просто наблюдал за прокатом, ничего не хотел мне сказать»

Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина ошиблась при исполнении каскада тройной аксель + тройной тулуп, сделав только одинарный аксель. Решение прыгнуть в конце программы другой каскад — лутц + тулуп спортсменка приняла без участия тренеров.

«Бабочка» вместо тройного акселя? Поторопилась на него, надо было докатить дугу на левой ноге. Это не от волнения, но пока не знаю точно, надо анализировать. Не думаю о том, что первенство России может выиграть ученица Евгения Плющенко, мне это не мешает. Выходила показать программу, много работали. Хотелось прыгать аксель с тулупом.

Мне нравится московский балет. «Лебединое озеро» катают третий раз. В 6 лет был черный лебедь, потом в 9 — белый, теперь и то и другое.

Сразу поняла, что надо делать лутц + тулуп, чтобы не терять баллы, они не лишние. Отрабатываем такое на тренировках? Нет, не катаем с лутц + тулупом, очень давно с ним не катала. Сама приняла такое решение. Я посмотрела на Евгения Викторовича, он просто наблюдал за прокатом. Посмотрела на него, чтобы понять, вдруг он хотел что-то мне сказать.

Чемпионат мира среди юниоров смотреть буду. Интересно с профессиональной точки зрения.