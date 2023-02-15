0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:26

Жилина — о выборе каскада в короткой после ошибки: «Плющенко просто наблюдал за прокатом, ничего не хотел мне сказать»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Вероника Жилина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина ошиблась при исполнении каскада тройной аксель + тройной тулуп, сделав только одинарный аксель. Решение прыгнуть в конце программы другой каскад — лутц + тулуп спортсменка приняла без участия тренеров.

«Бабочка» вместо тройного акселя? Поторопилась на него, надо было докатить дугу на левой ноге. Это не от волнения, но пока не знаю точно, надо анализировать. Не думаю о том, что первенство России может выиграть ученица Евгения Плющенко, мне это не мешает. Выходила показать программу, много работали. Хотелось прыгать аксель с тулупом.

Мне нравится московский балет. «Лебединое озеро» катают третий раз. В 6 лет был черный лебедь, потом в 9 — белый, теперь и то и другое.

Сразу поняла, что надо делать лутц + тулуп, чтобы не терять баллы, они не лишние. Отрабатываем такое на тренировках? Нет, не катаем с лутц + тулупом, очень давно с ним не катала. Сама приняла такое решение. Я посмотрела на Евгения Викторовича, он просто наблюдал за прокатом. Посмотрела на него, чтобы понять, вдруг он хотел что-то мне сказать.

Чемпионат мира среди юниоров смотреть буду. Интересно с профессиональной точки зрения.

Фигурное катание
1
0
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученица Плющенко — о правилах исполнения ультра-си: «Каскад с акселем сложнее сольного. Взрослым облегчают программу»

Фигуристка Горбачева оценила Алину Загитову в роли капитана команды на Кубке Первого канала