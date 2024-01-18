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Фигурное катание

Сегодня, 11:25

Фигурист Ветлугин: «Иногда думаешь, что запомниться людям важнее, чем количество титулов»

Ветлугин считает своей целью запомниться болельщикам фигурного катания
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Матвей Ветлугин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский фигурист, победитель этапа «Гран-при России» Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» назвал цель запомниться зрителям более важной, чем завоевать титулы.

— У нас любят абсолютизировать образ в спорте — мол, как можно в 17 лет уходить! А у человека вся жизнь впереди, он не только фигурист.

— Абсолютно согласен. Иногда посещают мысли, что не менее важным для меня будет остаться в памяти и сердцах людей, чем количество завоеванных титулов. Я не истинный спортсмен, получается? Мы тут с Марком [Кондратюком] солидарны — он тоже на вопрос «память или медали?» отвечает «память». Хотя, само собой, я не оставляю цели успеть за этот недолгий срок, если условия не меняются, взять медаль чемпионата России. При нашей очень высокой конкуренции. Тогда я буду считать, что я успел за оставшийся мне период в спорте выполнить задачу.

Матвей Ветлугин. «Встал в три часа ночи и понял — надо что-то делать!» Сильные слова русского фигуриста о поиске мотивации

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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