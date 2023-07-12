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Фигурное катание

Сегодня, 15:58

Ветлугин заявил, что у него нет проблем с весом после отпуска

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер финала Кубка России 2022 года Матвей Ветлугин рассказал о подготовке к новому сезону.

«Наши первые сборы и тренировки после отпуска прошли в Кисловодске. Это горы, высота хоть и не самая большая — около 1,2 км — тем не менее это чувствуется, тяжелее, чем внизу тренироваться. Накладывается и то, что теряется форма во время отдыха. Первые 4-5 дней выдались особенно тяжелыми, но мы не форсировали, постепенно восстанавливали прыжки, накатывали программы в упрощенном варианте. Сколько лишних килограммов привожу из отпуска? У меня такой проблемы нет. У меня вес всегда держится в определенном диапазоне — в пределах одного килограмма. Могу наесться и тут же прибавить, чуть поголодать — и он сразу упадет. Поэтому я себя не ограничиваю и мне достаточно легко удается держать вес в определенной норме», — приводит слова Ветлугина Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Ветлугин занял пятое и шестое места на этапах Гран-при России, но несмотря на это стал участником финала Гран-при. По сумме двух программ фигурист занял 11-е место.

Источник: https://metaratings.ru/news/figurist-vetlugin-u-menya-net-problem-s-vesom-posle-otpuska-on-vsegda-derzhitsya-v-opredelyonnom-diapazone-265486/
Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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