Гуменник — о международных стартах: «Никто из наших фигуристов не скажет, что ему и без них хорошо»

Вице-чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник ответил на вопрос «СЭ» о получении нейтрального статуса.

— Ты уже говорил, что готов выступать под нейтральным статусом. Есть ощущение, что мы приближаемся к этому состоянию, появляется больше надежды?

— Я всегда думал, что рано или поздно это случится, и мне кажется, в целом есть какое-то движение к допуску, но оно очень медленное. Поэтому ожидания остаются примерно на том же уровне: рано или поздно, в течение года-двух...

— А сколько сейчас математическое ожидание? Если дробью?

— Где-то между 0 и 1. (Улыбается.)

— Но разговоры добавляют оптимизма хотя бы?

— Эти разговоры были на всем протяжении нашей «блокировки». Они оставляют оптимизм, но примерно на том же уровне, который у нас всегда был.

— Пловцы поехали на чемпионат мира в нейтральном статусе, выигрывают там золото, поэтому у многих сейчас сквозит мысль — надо было раньше получать, до Олимпиады. Твое мнение — как только появится любая возможность, надо самому подаваться и не ждать какого-то коллективного решения?

— Честно говоря, не знаю, как это решать, куда писать, чтобы меня пригласили на международные соревнования.

— Я к тому, что нужно ли решение прямо всей команды.

— Я ни у кого не спрашивал, но почти уверен, что все спортсмены желают выступить там, нет таких, которые бы сказали: «Да не, мне и так хорошо«.