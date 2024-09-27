Вице-президент ISU — о словах Родниной о допуске российских фигуристов-юниоров: «На правду не похоже»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Ирины Родниной, которая заявила, что организация еще летом приняла решение о допуске российских фигуристов-юниоров к участию в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что на заседании совета ISU будет рассматриваться вопрос о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Заседание совета имеет, по моему опыту, повестку дня из 30-50 пунктов. Если там будет вопрос о допуске наших спортсменов, то будет один из многих пунктов, которые будут обсуждаться. Не ждите, что это будет специальное заседание по допуску. Цитату Ирины Родниной прочел. Она это может опровергнуть, потому что говорится, что допуск будет обсуждаться. Не думаю, что это может быть, потому что заседание совета сегодня только начинается и вряд ли начнется с вопроса о допуске. Не сильно верю всей этой истории. Мне уже звонили. На правду это не похоже. Заседание идет два-три дня в зависимости от повестки дня. Выводы делать нужно после», — сказал Лакерник «СЭ».

Заседание совета ISU пройдет 27-28 сентября.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.