Синицина поздравила Костомарова с 46-летием: «Желаю тебе бесконечного здоровья»

Чемпионка Европы и мира, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Виктория Синицина поздравила Романа Костомарова с 46-летием.

«Дорогой Ромочка, с днем рождения тебя!!! Ты наш чемпион, с боевым характером и силой такой, что многим и не снилось! Ты даже не представляешь, сколько людей молятся за тебя и верят. Поэтому я желаю бесконечного здоровья тебе и сил всем всем кто рядом!» — написала Синицина под постом Оксаны Домниной в соцсетях.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений.