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Фигурное катание

Сегодня, 16:57

Морозов: «Костомаров сделал невозможное, мы ждем его на льду»

Морозов заявил, что ожидает возвращения Костомарова на лед
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине — 2022 по фигурному катанию Владимир Морозов заявил, что ожидает возвращения Романа Костомарова на лед и совместного выступления с ним в шоу Ильи Авербуха.

«Роман Костомаров — это настоящий спортсмен, боец, для него нет ничего невозможного. Он сделал невозможное. Мы все за него переживаем и поддерживаем. Конечно, ждем его на льду и желаем ему всего наилучшего!» — приводит слова Морозова «Газета.Ru».

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере. 8 августа он рассказал своим подписчикам, что ему пришли стопы, на которых можно бегать.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/17/21092552.shtml?updated
Фигурное катание
Роман Костомаров
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