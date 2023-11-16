Дикиджи: «Я восхищаюсь Нэтаном Ченом»

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что ему нужно стремиться к уровню американца Нэтана Чена.

«Я недавно пересматривал выступление Нейтана Чена. Мне так понравилось, как он катается. Я восхищаюсь этим человеком. Откатывает программу с пятью четверными, а потом еще танцульки хип-хоповские... И заканчивает прокат с улыбкой на лице! Как будто и не устал даже. Мне нужно стремиться к такому уровню», — приводит слова Дикиджи Sport24.

Ранее 19-летний Дикиджи выиграл четвертый этап «Гран-при России» в Казани.

24-летний Чен в 2022 году стал олимпийским чемпионом. Трижды спортсмен становился чемпионом мира (2018, 2019, 2021).