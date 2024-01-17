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«Влюблённые в фигурное катание»: кто участвует и где пройдет в 2024 году

Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» пройдет 14 февраля в Москве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» пройдет 14 февраля в Москве.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание» пройдет на площадке «ЦСКА Арена» в среду, 14 февраля. Фестиваль, приуроченный ко Дню всех влюбленных, начнется в 19:00 по московскому времени и будет сопровождаться световым шоу и выступлениями популярных артистов.

Билеты на мероприятие, которое было организовано при поддержке Департамента спорта города Москвы, можно приобрести на платформе «Кассир». Их стоимость варьируется в диапазоне от 1 500 до 7 500 рублей.

На льду «ЦСКА Арены» ожидаются выступления лучших фигуристов России и мира, олимпийских чемпионов и чемпионов мира: Алина Загитова, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и многие другие. По информации организаторов шоу, участники продемонстрируют свои самые известные номера.

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