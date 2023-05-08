Волков объяснил, почему перестал работать с Плющенко

Тренер по фигурному катанию Александр Волков сообщил, что остался в хороших отношениях с Евгением Плющенко.

«Почему перестал работать с Плющенко? Он переехал на другой каток на Рублевку, а нам было очень тяжело туда ездить, поэтому мы приняли общее решение разойтись. Не было никаких конфликтов, недопониманий, просто территориально это было тяжело. Я об этом не жалею. У нас прекрасные с ним отношения, встречаемся, общаемся. Он пошел своей дорогой, я пошел своей. У него все прекрасно получается, я за него безумно рад», — приводит слова Волкова «Спорт День за Днем».

Под руководством Волкова тренируется Артем Ковалев. В минувшем сезоне 19-летний фигурист занял 5-е место на чемпионате России и стал третьим на этапе Гран-при в Перми. Тренерский штаб Волкова работает в спортивном комплексе «Арктика».