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Фигурное катание

Сегодня, 18:20

Волков объяснил, почему перестал работать с Плющенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Александр Волков сообщил, что остался в хороших отношениях с Евгением Плющенко.

«Почему перестал работать с Плющенко? Он переехал на другой каток на Рублевку, а нам было очень тяжело туда ездить, поэтому мы приняли общее решение разойтись. Не было никаких конфликтов, недопониманий, просто территориально это было тяжело. Я об этом не жалею. У нас прекрасные с ним отношения, встречаемся, общаемся. Он пошел своей дорогой, я пошел своей. У него все прекрасно получается, я за него безумно рад», — приводит слова Волкова «Спорт День за Днем».

Под руководством Волкова тренируется Артем Ковалев. В минувшем сезоне 19-летний фигурист занял 5-е место на чемпионате России и стал третьим на этапе Гран-при в Перми. Тренерский штаб Волкова работает в спортивном комплексе «Арктика».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/volkov-obyasnil-pochemu-perestal-rabotat-s-plyushchenko
Фигурное катание
Александр ВОЛКОВ
Евгений Плющенко
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