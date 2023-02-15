Волочкова сравнила пение Загитовой с караоке

Известная балерина Анастасия Волочкова высказалась о дебюте олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой в качестве певицы.

«Как мне эксперимент Загитовой? Так это же песня Zivert! Думала, у Алины своя, авторская. Какой это эксперимент? Взяли чужую песню и исполнили. Ну, похоже на караоке, только с профессиональной аппаратурой, простите!» — приводит слова Волочковой Sport24.

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».