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Фигурное катание

Сегодня, 13:15

Волочкова сравнила пение Загитовой с караоке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известная балерина Анастасия Волочкова высказалась о дебюте олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой в качестве певицы.

«Как мне эксперимент Загитовой? Так это же песня Zivert! Думала, у Алины своя, авторская. Какой это эксперимент? Взяли чужую песню и исполнили. Ну, похоже на караоке, только с профессиональной аппаратурой, простите!» — приводит слова Волочковой Sport24.

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-15-anastasiya-volochkova-o-penii-zagitovoy-pokhozhe-na-karaoke
Фигурное катание
Алина Загитова
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