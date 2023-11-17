Волочкова высказалась об образах Загитовой

Известная артистка балета Анастасия Волочкова высказалась об образах фигуристки Алины Загитовой.

«У Алины Загитовой такие заслуги перед страной, что все, что она наденет, будет прекрасным! Мне очень нравятся ее образы, а людей без вкуса не спрашивают. Не нравится — не смотрите! Красивых и талантливых женщин легче всего критиковать! Чем красивее женщина, тем больше ее критикуют. Но строчить комментарии — не мешки ворочать. Пусть завидуют!» — приводит слова Волочковой Sport24.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019.

В конце 2019 года спортсменка приостановила карьеру и не участвует в официальных турнирах.