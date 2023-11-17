Волочкова высказалась об образах Загитовой

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Известная артистка балета Анастасия Волочкова высказалась об образах фигуристки Алины Загитовой.
«У Алины Загитовой такие заслуги перед страной, что все, что она наденет, будет прекрасным! Мне очень нравятся ее образы, а людей без вкуса не спрашивают. Не нравится — не смотрите! Красивых и талантливых женщин легче всего критиковать! Чем красивее женщина, тем больше ее критикуют. Но строчить комментарии — не мешки ворочать. Пусть завидуют!» — приводит слова Волочковой Sport24.
21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019.
В конце 2019 года спортсменка приостановила карьеру и не участвует в официальных турнирах.