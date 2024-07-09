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Фигурное катание

Сегодня, 12:47

Воронов завершил работу в сборной Белоруссии и будет тренировать в школе Чайковской

Алина Савинова
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Российский тренер Сергей Воронов сообщил, что продолжит карьеру в школе Елены Чайковской.

«Я завершил работу в сборной Белоруссии, вернулся в Москву, где буду работать в школе «Конек Чайковской». У меня будет своя группа, ученики уже приходят и будут приходить. Благодарен Елене Анатольевне [Чайковской] за доверие. Буду стараться выполнять свою работу максимально качественно, так что добро пожаловать, я открыт для сотрудничества со спортсменами», — приводит ТАСС слова Воронова.

Воронов выступал в одиночном катании. Он является двукратным чемпионом России (2008, 2009), серебряным призером чемпионата Европы (2014), бронзовым призером финала «Гран-при» (2014/15) и серебряным призером командного чемпионата мира (2015).

По окончании соревновательной карьеры Воронов стал тренером по фигурному катанию. С 2021 по 2022 год он возглавлял сборную Казахстана, а с 2023-го был старшим тренером сборной Белоруссии.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Сергей Воронов
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