Возлюбленный Трусовой Игнатов рассказал, что подготовка к свадьбе не мешает тренировкам

Призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов рассказал, как проходит подготовка к свадьбе с вице-чемпионкой Олимпийских игр Александрой Трусовой. Он отметил, что старается не обращать внимания на комментарии в соцсетях по поводу их отношений.

«Никогда не стремился быть звездой соцсетей, и сегодняшняя шумиха проходит фоном и на работу не влияет. Все, что мы с Сашей считаем нужным, сами рассказываем. В том числе и о предстоящей свадьбе», — цитирует Игнатова РИА «Новости».

17 июня Игнатов опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.

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