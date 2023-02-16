Впервые с 2014 года первенство России среди юниоров победу одержала не ученица Тутберидзе

Впервые с 2014 года на первенстве России среди юниоров победу одержала не ученица Этери Тутберидзе.

В 2023 году турнир выиграла Алина Горбачева, которая тренируется у Софьи Федченко. На первенстве России этого года выступила только одна ученица Тутберидзе — Дарья Садкова, занявшая 8-е место.

В 2014 году победила на турнире Серафима Саханович, которая тогда тренировалась не у Тутберидзе. Затем побеждали только фигуристки «Хрустального» Евгения Медведева, Полина Цурская, Алина Загитова, дважды Александра Трусова, Камила Валиева и дважды Софья Акатьева.