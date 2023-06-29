Врач Авербах: «Восстановление Костомарова можно назвать настоящим медицинским чудом!»

Врач Лев Авербах высказался о процессе восстановления олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Восстановление Костомарова можно назвать настоящим медицинским чудом! С такими осложнениями шансы на благополучный исход были крайне малы. Это была очень индивидуальная реакция организма на инфекции и как показывает практика, большинство пациентов не смогли сопротивляться распространению инфекции по организму. Конечно, врачи сделали невозможное и вытащили Романа. Но и сам Костомаров большой молодец — смог выстоять и не упасть духом. Но пока рано говорить о победе над болезнью. Неизвестно, как будут чувствовать органы в дальнейшем — нужен постоянный контроль. Не думаю, что активные тренировки на тренажерах — хорошая идея. Надеюсь, процесс продолжится в таком же положительном направлении, но нужно быть бдительным», — цитирует Авербаха Sport24.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере. 29 июня олимпийский чемпион поделился с подписчиками новым видео, где он делает упражнения и поднимается на протезах по лестнице.