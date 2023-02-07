Врач-эндокринолог Зухра Павлова предположила, из-за чего Костомарову ампутировали стопы

Врач-эндокринолог и анестезиолог-реаниматолог Зухра Павлова предположила, из-за чего могли ампутировать стопы госпитализированному фигуристу Роману Костомарову.

Об ампутации стоп олимпийскому чемпиону стало известно сегодня, 7 февраля.

«Скорее всего, развился тромбоз. Мог сказаться, но обычно сепсис развивается так, что сперва поражена одна конечность, потом другая, а вот таким образом, когда сразу обе конечности сильно пострадали, — это больше похоже на тромбоз», — приводит слова Павловой KP.RU.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.