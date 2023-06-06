Врач фигуристов Шветский назвал победой опровержение материала о нем после иска в суд

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Филипп Шветский считает определенной победой опровержение материала в тольяттинском издании «Угол зрения», в связи с которым специалист обратился в суд.

«Иск был принят, отправлен на доработку нюансов — место проживания, водительские права и так далее. «Угол зрения», в свою очередь, решил не дожидаться разбирательства. Издание признало, что даже не проверяло опубликованные факты. Поэтому в целом я удовлетворен, хотя исход ситуации решен без суда, который был мне принципиально важен. Есть ощущение незавершенности, поскольку юридически это никак не оформлено, но, с другой стороны, это определенная победа. Со мной решили не бороться, признав мою правоту. Несмотря на давление извне, в том числе из зарубежных СМИ, я уже не первый год работаю с представителями разных видов спорта на уровне сборных. Мне доверяют, это для меня самое главное», — приводит слова Шветского ТАСС.

Шветский являлся врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. 10 февраля 2022 года издание «Угол зрения» опубликовало материал с заголовком «Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой», а 29 мая Шветский подал на издание иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В иске врач указал, что ждет опровержения и компенсации в 1 рубль. В понедельник издание опубликовало опровержение, признав, что материалы были опубликованы без сбора фактов и их последующего анализа, основываясь лишь на комментариях в социальных сетях и Telegram-каналах.