Врач рассказал о том, как пытаются спасти Романа Костомарова

Подполковник медицинской службы в отставке, известный спортивный врач Александр Яблуновский рассказал о причинах тяжелой болезни знаменитого фигуриста Романа Костомарова, которому на прошлой неделе ампутировали стопы, а теперь еще и кисти рук.

«Дело в том, что одним из тяжелых осложнений при вирусных заболеваниях является нарушение свертываемости крови. В первую очередь страдают конечности, там, где стопа, где пальцы рук, возникает омертвление в виде некроза и гангрены, и их приходится ампутировать. При этом страдает микроциркуляция во всех органах — в легких, в сердце, и это может привести к гибели больных, неважно, от коронавируса, от гриппа и вообще от пневмонии. Человек может умереть от нехватки кислорода в каком-либо органе. Кора головного мозга — там инсульт, сердце — там инфаркт. Почему при коронавирусе в первую очередь смотрят насыщение кислорода в крови? Потому что это показатель тяжести заболевания. То есть насыщение крови кислородом становится больше, значит, дело на поправку идет. А если сатурация кислорода низкая, страхи возрастают. Я читал, что там есть методика насыщения кислородом крови, что ему делали. Сложно давать прогнозы. Все зависит теперь уже от тактики лечения и от способности поддерживать уровень кислорода в критических органах — сердце, головном мозге. Стопы — да, там ничего не сделать, они отмирают, поэтому приходится их ампутировать. Но сердце-то не ампутируешь... Тут уже вся страна следит, вся страна пытается вылечить Романа, врачи как могут, держат его», — приводит слова Яблуновского KP.RU.

Как ранее сообщал «СЭ», Костомарову, возможно, удастся спасти одну из стоп, с которой удалили мертвые клетки. Однако другую стопу и кисти рук врачи уже ампутировали.

Олимпийский чемпион был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония». Однако многочисленные осложнения привели к необходимости хирургического вмешательства.