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Допинг

Сегодня, 15:53

Врач российских фигуристов на Олимпиаде Шветский подал иск о защите чести на Зеппельта

Виталий Косик
Корреспондент
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Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский заявил, что подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Я решил подать иск на немецкого журналиста Хайо Зеппельта и телепрограмму западного немецкого телевидения в связи со сложившейся ситуацией после Олимпиады в Пекине, — сообщил Шветский ТАСС. — Во-первых, я думаю, что имею на это право. Во-вторых, хочу побороться с навязанным ими мнением о том, что я однозначный виновник попадания запрещенного вещества в организм спортсменки. Во-вторых, я думаю, что это позволит при прямом общении добиться истины и понимания в этом сложном вопросе. Может, это и не приведет к положительному результату, но во всяком случае даст толчок к рациональному разбору этой ситуации».

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

О положительной пробе Валиевой стало известно 9 февраля 2022 года. 11 февраля вышел фильм, в нем Зеппельт в том числе сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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