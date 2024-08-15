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Фигурное катание

Сегодня, 08:57

Врач Шветский недоволен тем, что его победа в суде не поможет Валиевой скорее вернуться на лед

Виктория Кравченко
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Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Филипп Шветский сожалеет, что его победа в суде по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту не может помочь Камиле Валиевой скорее вернуться к соревнованиям.

«С одной стороны, я удовлетворен результатом, но вместе с тем победу отравляет то, что все мои доказательства не привели к оправданию Камилы Валиевой и подтверждению безупречной победы нашей команды на Олимпиаде. Но время покажет, кто был прав», — цитирует Шветского ТАСС.

По ходу олимпийского сезона Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренировалась Валиева. Врач подал свой иск 26 июля 2023 года, а 24 января 2024 года суд обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскал с него 1 рубль. 29 февраля Зеппельт подал апелляцию на данное решение.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
Филипп Шветский
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