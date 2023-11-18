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Фигурное катание

Сегодня, 11:12

Врач Шветский — о профессиональной карьере Туктамышевой: «Все зависит от желания»

Микеле Антонов
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филипп Шветский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, сколько лет сможет выступать на профессиональном уровне фигуристка Елизавета Туктамышева.

«Процессы совершенствования и познания безграничны. Каждый человек выходя из зоны комфорта может совершенствоваться бесконечно. Все зависит от желания каждого в любой отрасли деятельности», — сказал Шветский «СЭ».

22 октября Туктамышева сообщила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу. Однако спортсменка намерена продолжить кататься и выступать в ледовых шоу. 26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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