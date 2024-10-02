Вяльбе назвала коррумпированным Верховный суд Швейцарии, отклонивший апелляцию Валиевой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на новость о том, что Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мне кажется, этот суд тоже достаточно коррумпированный. Для меня все негативное, связанное с этими судами и странами, ожидаемо. Сейчас такая обстановка, что объективности от них ни от кого не добьешься», — приводит РИА «Новости» слова Вяльбе.

В среду, 2 октября, стало известно, что Федеральный верховный суд Швейцарии не установил ошибок Спортивного арбитражного суда (CAS) в дисквалификации Валиевой.

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. После окончания расследования допингового дела россиянки Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева принимала участие, и присудил золото сборной США, серебро — команде Японии, а россиянам — бронзу.