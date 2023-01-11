Вяльбе не считает Валиеву спортсменом года

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на признание фигуристки Камилы Валиевой спортсменкой года по данным ВЦИОМ.

«Не считаю Валиеву спортсменкой года. Я считаю, что Непряева была у женщин спортсменкой года», — сказала Вяльбе «СЭ».

Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе ВЦИОМа россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7 процентов респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5 процентов), на третьем — хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4 процента).