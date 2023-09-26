Вяльбе считает, что о Костомарове обязательно нужно снять фильм

Сегодня, 14:04
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что олимпийский чемпион Роман Костомаров очень сильный человек.
«Молюсь сейчас за Костомарова, чтобы максимально он смог вернуться в социум. Представляю, как тяжело ему и его семье. Он очень сильный человек. Наверное, покорил еще больше людей своим этим внутренним стержнем. Дай бог. Да, 100 процентов. Про него надо обязательно снимать фильм. Причем сейчас, сразу», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Ранее Костомаров дал первое интервью после болезни. 46-летний фигурист рассказал о здоровье и лечении, о своей частной жизни и спортивной карьере.
В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.