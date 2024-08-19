Выступающая за Словению российская гимнастка назвала огромный плюс Олимпийских игр в Париже

Российская гимнастка Екатерина Веденеева, которая на протяжении уже шести лет выступает за Словению, сравнила Олимпиады в Париже и Токио, в которых она принимала участие.

— Вы участвовали в двух Олимпиадах: в Токио и в Париже. Очевидны изменения, но как они ощущаются изнутри?

— Я не могу однозначно сказать, где было лучше. Везде были свои плюсы и свои минусы. Огромный плюс олимпиады в Париже — это присутствие зрителей в зале. Все открыто, нет ковида. Именно в художественной гимнастике много изменений, в первую очередь в правилах. Они отличаются, наверное, процентов на 70 то того, что было в Токио. Конечно, сказывается отсутствие российских и белорусских гимнасток. Я уже не раз говорила, что конкуренция изменилась. Они были очень интересные, их гимнастика добавила бы красочности, внесла бы конкурентности в соревнования. Нам за весь цикл так и не удалось выступить с российскими гимнастками. Было бы интересно, потому что русская школа — одна из самых сильных в мире. Точно не было бы хуже, — цитирует Веденееву Sport24.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года.