ВАДА передало дело фигуристки Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало дело действующей чемпионки Европы Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — цитирует ТАСС главу WADA Витольда Баньку.

Напомним, что образец 16-летней российской фигуристки 25 декабря 2021 года дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

21 октября РУСАДА заявило, что не будет обнародовать вердикт по делу Валиевой.