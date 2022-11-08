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Сегодня, 16:23

ВАДА передало дело фигуристки Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало дело действующей чемпионки Европы Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — цитирует ТАСС главу WADA Витольда Баньку.

Напомним, что образец 16-летней российской фигуристки 25 декабря 2021 года дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

21 октября РУСАДА заявило, что не будет обнародовать вердикт по делу Валиевой.

Источник: https://tass.ru/sport/16272237?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Камила Валиева
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