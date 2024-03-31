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Фигурное катание

Сегодня, 10:40

Яблоков и Ушакова пока не приняли решение о совместной работе

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер Наталья Линичук рассказала о том, что фигуристы Илья Яблоков и Арина Ушакова еще не приняли решение о совместных выступлениях.

«Ни Ушакова, ни Яблоков пока не приняли решения, они в поисках себя. Для Ильи, такого сформированного, яркого, выразительного одиночника, переход в танцы — это большой поступок. Поэтому он пока определяется. Наша группа всегда будет рада видеть этого талантливого, самобытного фигуриста», — приводит слова Линичук ТАСС.

Яблоков и Ушакова катались вместе под руководством Линичук в академии «Ангелы Плющенко». Яблоков ранее тренировался как одиночник под руководством Виктории Буцаевой, Ушакова пробовала встать в дуэт с Валерием Ангелополом.

Источник: https://tass.ru/sport/20401477
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