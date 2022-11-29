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Сегодня, 12:58

Ягудин и Медведева проведут бесплатные мастер-классы на катке в ВДНХ

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
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Российские фигуристы, чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион Алексей Ягудин дадут 22 бесплатных мастер-класса на катке ВДНХ.

— Спортивно-развлекательные мероприятия призваны укрепить традиционные семейные ценности и дать возможность тысячам москвичам и гостям столицы окунуться в зимнюю сказку вместе со своими кумирами. Открытые мастер-классы будут проходить в течение всего сезона по воскресеньям. Звездные спортсмены поделятся своими профессиональными секретами, покажут коронные приемы и научат базовым элементам фигурного катания, которые будут под силу даже тем, кто впервые выйдет на лед. Участники мастер-классов смогут получить автографы кумиров и сделать совместные фотографии со звездами легендарного телевизионного шоу «Ледниковый период», — говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «СЭ».

Евгения Медведева. Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Фото Соцсети

Евгения Медведева будет вести по два мастер-класса 4 и 18 декабря, 15 и 29 января, 12 и 26 февраля. Алексей Ягудин — 11 и 25 декабря, 22 января, 5 и 19 февраля. Мастер-классы стартуют в 10:00 и 11:15.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Евгения Медведева
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