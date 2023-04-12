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Фигурное катание

Сегодня, 15:54

Ягудин: «Мне кажется, выбирать MVP сезона — глупость сродни ледовому «Оскару» ISU»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» высказался об определении лучших фигуристов в сезоне и в итоге назвал трех героев сезона, среди которых — ни одного действующего спортсмена.

— Выбирать MVP сезона — мне кажется, глупость сродни ледовому «Оскару» ISU, — сказал Ягудин. — И то, и другое — никому не нужные и ничего не значащие мероприятия. Но если говорить о том, кто сыграл наибольшую роль в российском фигурном катании в этом сезоне — это коллаборация Первого канала и федерации. Многочисленные турниры, их разнообразие, трансляции и, как следствие, продолжение популяризации спорта. Тогда главные герои — Александр Коган и Ольга Черносвитова. Ну, а если от меня, то самый ценный человек не только этого сезона, но и всей моей жизни — Тотьмянина Татьяна Ивановна.

Ранее «СЭ» провел опрос среди российских фигуристов, кто был лучшим российским спортсменом в этом сезоне.

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева. Мы спросили российских фигуристов, кого они выберут MVP сезона. Некоторые ответы удивили

Фигурное катание
Алексей Ягудин
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