Ягудин объяснил, почему его дети не пошли в фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин на мероприятии ДоброFON рассказал об отношении к воспитанию детей.

— У каждого спортсмена есть пример перед глазами, который двигает вперед — для меня таким был Алексей Урманов, вот он, олимпийский чемпион, и тренируется рядом, может дать совет. Значит, и я могу!

Мы с Татьяной [Тотьмяниной] — олимпийские чемпионы, нас часто спрашивают: «Почему дети не пошли в фигурное катание?». А мы хотим дать детям самим решать, чтобы они кайфовали от жизни. Рано или поздно эта сказка под названием фигурное катание кончится, в 19-20 лет другие мысли лезут в голову. Они сами выберут, по какой тропинке идти и развиваться, — сказал Ягудин.