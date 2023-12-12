Ягудин объяснил, почему не комментирует фигурное катание на Первом канале

Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин ответил на вопрос «СЭ» о его отсутствии на комментаторском месте в нынешнем сезоне.

«Есть очень много занятости по другим моментам, честно. Совсем скоро выйдет новый проект, связанный с фигурным катанием... и мной. Мы перешли на другой уровень сотрудничества. Хочется, чтобы на канале была стабильность и на было такого — один день одни комментирует, другой — другие. Сейчас есть костяк комментаторов, а у меня по работе год сумасшедший.

Сезон смотрел мало, сложно о нем говорить. Следил за юниорским Кубком Первого канала. В последнее время много про взрослых, там понятно, что происходит. А у юниоров только и слышишь: то одна прыгнет сумасшедший каскад, то другой. Прикольно посмотреть на тех, кто только начинает штурмовать вершины», — сказал Ягудин.

Ранее Ягудин поделился мнением о четверном акселе американского фигуриста российского происхождения Ильи Малинина.