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Фигурное катание

Сегодня, 12:11

Ягудин о переходе спортсменов в другие сборные: «Не вижу оснований говорить, что российское фигурное катание что-то потеряло»

Владислав Корегин
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о переходе фигуристов из России в другие сборные.

«Когда человек переходит от одного тренера к другому или меняет гражданство, то комментировать это бесполезно до тех пор, пока ты не увидишь результат. Если человек перешел в другую страну и у него что-то получилось, то тогда можно будет констатировать, что, к сожалению, для нас это стало потерей.

Но нужно всегда держать в голове, что это не театр или кино, где ты можешь играть до седых волос. Профессиональная жизнь спортсмена очень коротка, поэтому они вольны решать, что им делать и как поступать. На данном этапе я не вижу оснований говорить, что российское фигурное катание что-то потеряло», цитирует Ягудина ТАСС.

 
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28 мая стало известно о том, что 15-летней фигуристке Софьи Титовой выдали открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении.

Спортсменка занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне Титова заняла третье место в юниорском этапе «Гран-при России», а также стала победительницей турнира на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алексей Ягудин
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