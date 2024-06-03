Ягудин о переходе спортсменов в другие сборные: «Не вижу оснований говорить, что российское фигурное катание что-то потеряло»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о переходе фигуристов из России в другие сборные.

«Когда человек переходит от одного тренера к другому или меняет гражданство, то комментировать это бесполезно до тех пор, пока ты не увидишь результат. Если человек перешел в другую страну и у него что-то получилось, то тогда можно будет констатировать, что, к сожалению, для нас это стало потерей.

Но нужно всегда держать в голове, что это не театр или кино, где ты можешь играть до седых волос. Профессиональная жизнь спортсмена очень коротка, поэтому они вольны решать, что им делать и как поступать. На данном этапе я не вижу оснований говорить, что российское фигурное катание что-то потеряло», — цитирует Ягудина ТАСС.

28 мая стало известно о том, что 15-летней фигуристке Софьи Титовой выдали открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении.

Спортсменка занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне Титова заняла третье место в юниорском этапе «Гран-при России», а также стала победительницей турнира на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова.