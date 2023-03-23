Ягудин о турнире шоу-программ: «Если бы у меня не получилось, мне бы сказали — куда ты полез?»

Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин в интервью «СЭ» оценил свое выступление на турнире шоу-программ, который он выиграл в субботу.

— Сколько вообще процентов спорта было в этом турнире, желания победить? И сколько — необходимости развлечь публику, даже отпраздновать день рождения, может быть?

— У меня на повестке стоял только тулуп, как вы уже поняли. Мне было все равно, выиграл бы я этот турнир или занял 24-е место, важно было показать себя достойно. Если бы у человека из спорта не получилось, сказали бы — бывает. А если бы плохо получилось у меня, сказали бы: «Куда ты полез? Раз ты плохо катаешься, сиди комментируй». Мы постарались, чтобы это было хорошо сделано и запомнилось. Чтобы не сказали потом — куда ты выперся?

Поэтому у меня на первом месте стоял тройной тулуп, у Авербуха — идея самого номера. Из-за этого у нас шли постоянные батлы. Он говорил — я хочу от тебя программу, отстань со своим тулупом, а я говорил — дай мне прыгнуть тройной тулуп, это взаимосвязанные вещи. Он меня спрашивает: «Тебе что, действительно сложно сделать программу?» А я говорю, что да, сложно. Мы ставим программу, заход на прыжок, и я понимаю, что не могу после него ничего сделать. После тулупа можно было катать в более спокойном режиме. Потому что я знал, что будет страшно, под этим страхом ватные, абсолютно невменяемые ноги. На таких ногах очень сложно будет прыгать.

Еще один важный момент — чтобы прыгнуть тройной тулуп, мне нужно было раскататься, а раскатки в этом шоу-турнире не было. Вышел — и сразу поехал. Поэтому мы искали хитрости, придумали такую штучку, чтобы постоять на льду подольше. План был такой: вторую половину я на адреналине и эмоциях выдам, если будет тулуп, а до него нужно доехать. Чтобы до него доехать, нужно делать простые вещи. И здесь уже слово за Авербухом. За правильным креативом.

— Удивительно слышать про ватные ноги на турнире «Русский вызов» от олимпийского чемпиона с таким опытом.

— В этом и сюр ситуации. Все, кто слышит от меня это, либо не понимает, либо не верит. Теперь представляешь, что со мной происходило 18-го? И на всех шоу то же самое происходит, только в меньшей степени. Я волнуюсь, потому что хочу, чтобы получилось хорошо. Особенно тяжело выступать в Москве и Питере из-за масштабов. Силы есть, а неадекватный контроль в голове и прочие мелочи могли бы испортить впечатление.

Я понимаю, что истории про мой тулуп смешно звучат по сравнению с ребятами, которые прыгают четверные. Мне Таня [Тотьмянина] на утреннем прогоне сказала: «Леш, у тебя жизнь изменится от того, двойной ты сделаешь или тройной? Нет? Тогда почему ты мне нервы изводишь две недели?» И она права. И все мне говорили так — не занимайся ерундой. Но мне нужно было сделать этот прыжок! И после него, думаю, стало видно, что на льду другой Алексей Ягудин, — рассказал олимпийский чемпион.