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Фигурное катание

Сегодня, 12:15

Ягудин оценил выступление журналиста «СЭ» в турнире шоу-программ

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дмитрий Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион и победитель турнира шоу-программ Алексей Ягудин оценил выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на мероприятии. Журналист выступал вне конкурса перед началом соревновательной части.

— Как вам мои кривлянья? Насколько это было позорно?

— Слушай, да нет, не позорно. Я до конца думал, что это все шутка про твое участие. Я еще пересмотрю твой прокат. Катальщиком тебя сложно назвать, конечно (смеется). Но советов особых нет — просто надо больше кататься, накатывать. Все ледниковцы через это проходят. Все равно молодец, что не побоялся. Я был крайне удивлен, сказать честно. Теперь ты можешь меня понять, что такое волнение и почему я специально забивал себе ноги перед выступлением, чтобы сместить акценты внимания в голове, — поделился мнением Ягудин.

Алексей Ягудин
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Ягудин — критикам: «Может, поучатся так кривляться, чтобы выигрывать?»