Ягудин — критикам: «Может, поучатся так кривляться, чтобы выигрывать?»

Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях знакомых людей о своем номере на турнире шоу-программ.

— У вас было бы больше мотивации в случае участия Евгения Плющенко?

— У меня был тулуп! И я безумно рад, что в итоге все получилось достойно. Потом я думал: а если бы не получился тулуп? Вышла бы просто хорошая программа. А я так понесся после него, что Евгений Миронов сказал: ты как маленький ребенок, который получил то, что очень хотел. Ты этот луч сразу догнал после выезда с тулупа.

— Я думал, вы отыгрываете.

— Отыгрывал, но был и настоящий восторг. Потому что последние две недели сводились к этой секунде — толчку, отрыву и приземлению. И после выезда в меня неведомая сила вселилась.

— Вообще я даже от родителей и друзей, которые смотрят фигурное катание только по телевизору, слышал, что это одно из самых сильных впечатлений в этом виде спорта за последние пару лет.

— Спасибо! Мнение вот этих людей, которые, может быть, не отталкиваются от знаний в фигурном катании и судили с чистого листа, важнее. Я тоже слышал от многих, кто далек от фигурного катания, что им номер очень зашел. Это возвращаясь к тем экспертам, которые говорят, что я кривлялся. Может, тогда поучатся так кривляться, чтобы выигрывать? Для начала.

Больше всех была возмущена моя дочь Лиза, которая где-то прочитала, что папа выиграл только благодаря дню рождения и кривлянью. Ее очень разозлили такие статьи.