Ягудин готов принять участие в шоу Медведевой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил на вопрос, примет ли участие в новом ледовом шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

— Женя Медведева объявила о том, что в ноябре будет шоу, приуроченное к ее юбилею

— У меня тоже юбилей — 45 лет. У нее, как сказал Дмитрий Губерниев, это еще день рождения. А у меня уже юбилей.

— Если Женя позовет, примите участие?

— А почему нет? Конечно же.

— Увидим ли мы вас в медиафутболе?

— Мне тяжело. У меня болят колени. Но я знаю, что это направление существует. У меня даже есть кличка «технологичный дед», потому что пользуюсь кнопочным телефоном.

Медведева планирует провести свое шоу в честь юбилея 15 ноября на «ЦСКА-Арене». В нем примут участие прославленные фигуристы, а также известные артисты и певцы.