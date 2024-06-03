Ягудин поддержал методы Тарасовой: «Они не жесткие, а справедливые»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» поддержал методы работы тренера Татьяны Тарасовой.

— Я только «за» то, что делает Татьяна Анатольевна. Абсолютно верно. И речь не о жестких [методах], а справедливых и достаточно организованных, и выполненных с головой.

— Только такой метод может привести к высоким результатам?

— Нет, конечно. Просто одних нужно заставлять, других — нет. Тренер принимает решение: как нужно действовать, что дозволено, а что — нет для победы спортсмена.

— Вас в свое время не пугала жесткость Татьяны Тарасовой?

— Она не жесткая, она справедливая, требовательная. Можно много привести прилагательных... Побаивался (смеется), — сказал Ягудин «СЭ».

Ранее олимпийская чемпионка Нататья Бестемьянова, тренировавшаяся у Тарасовой, рассказала, что тренер однажды дала ей пощечину как «психологический прием».