Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:33

Ягудин поддержал методы Тарасовой: «Они не жесткие, а справедливые»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» поддержал методы работы тренера Татьяны Тарасовой.

— Я только «за» то, что делает Татьяна Анатольевна. Абсолютно верно. И речь не о жестких [методах], а справедливых и достаточно организованных, и выполненных с головой.

— Только такой метод может привести к высоким результатам?

— Нет, конечно. Просто одних нужно заставлять, других — нет. Тренер принимает решение: как нужно действовать, что дозволено, а что — нет для победы спортсмена.

— Вас в свое время не пугала жесткость Татьяны Тарасовой?

— Она не жесткая, она справедливая, требовательная. Можно много привести прилагательных... Побаивался (смеется), — сказал Ягудин «СЭ».

Ранее олимпийская чемпионка Нататья Бестемьянова, тренировавшаяся у Тарасовой, рассказала, что тренер однажды дала ей пощечину как «психологический прием».

Алексей Ягудин
Наталья Бестемьянова
Татьяна Тарасова
2
0
Читайте также
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Костомаров назвал возможные сроки проведения операции на руке

Петросян отказалась переходить в сборную Армении