Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Олимпиада
Гран-при России
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Фигурное катание

12 ноября, 13:25

Ягудин поддержал Плющенко-младшего после выступления в шоу с температурой: «У него мегапрофессиональные родители»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об участии Александра Плющенко в шоу в начале ноября с температурой. Тогда после выступления 12-летнему фигуристу понадобилась помощь врачей.

— Кто говорил про родителей-абьюзеров? Комментаторы в интернете? Это те люди, у которых нет ничего интересного в жизни, вот они и заходят на спортивные сайты и что-то пишут. Я даже не могу представить ситуацию, при которой после условного спортивного события я пошел бы под какой-то новостью давать свои комментарии. Я уже говорил: идите лучше почитайте книжки, погуляйте с собакой, обнимите свою супругу или супруга. Используйте время с умом.

Людям всегда все не нравится. С температурой выступал — отвратительные родители. Без температуры выступал — все равно все плохо! В любой ситуации постоянно найдутся люди, считающие, что все в корне неправильно.

У Саши Плющенко есть родители. Мама, которая собаку съела в шоу-бизнесе и мегапрофессиональный продюсер. И отец, мегапрофессиональный спортсмен. И думаю, если бы они чувствовали, что угроза здоровью несовместима с выступлением, то Александр пропустил бы данное мероприятие. Раз он вышел, то они вместе приняли решение, думаю, и со слов Саши, что он способен кататься.

Я помню фразу Алексея Николаевича Мишина: «Человек показывает свои лучшие результаты в дни, когда он болен». И правда, было такое не раз, когда ты не в лучшем состоянии здоровья приезжаешь на турнир, и в итоге результат лучше, нежели когда ты абсолютно готов. Я понимаю, что некорректно сравнивать ситуации, но у Александра есть родители, и они принимают решение вместе с сыном. А что люди недовольны... Поверьте, им покажи палец — они скажут, почему этот, почему не какой-то другой, почему под таким углом и так далее. Ну вот люди считают, что могут вмешиваться. Конечно, пускай они свое мнение высказывают, но оно не очень интересно, — ответил Ягудин.

Telegram Дзен Max
Алексей Ягудин
Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Читайте также
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя