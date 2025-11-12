Ягудин поддержал Плющенко-младшего после выступления в шоу с температурой: «У него мегапрофессиональные родители»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об участии Александра Плющенко в шоу в начале ноября с температурой. Тогда после выступления 12-летнему фигуристу понадобилась помощь врачей.

— Кто говорил про родителей-абьюзеров? Комментаторы в интернете? Это те люди, у которых нет ничего интересного в жизни, вот они и заходят на спортивные сайты и что-то пишут. Я даже не могу представить ситуацию, при которой после условного спортивного события я пошел бы под какой-то новостью давать свои комментарии. Я уже говорил: идите лучше почитайте книжки, погуляйте с собакой, обнимите свою супругу или супруга. Используйте время с умом.

Людям всегда все не нравится. С температурой выступал — отвратительные родители. Без температуры выступал — все равно все плохо! В любой ситуации постоянно найдутся люди, считающие, что все в корне неправильно.

У Саши Плющенко есть родители. Мама, которая собаку съела в шоу-бизнесе и мегапрофессиональный продюсер. И отец, мегапрофессиональный спортсмен. И думаю, если бы они чувствовали, что угроза здоровью несовместима с выступлением, то Александр пропустил бы данное мероприятие. Раз он вышел, то они вместе приняли решение, думаю, и со слов Саши, что он способен кататься.

Я помню фразу Алексея Николаевича Мишина: «Человек показывает свои лучшие результаты в дни, когда он болен». И правда, было такое не раз, когда ты не в лучшем состоянии здоровья приезжаешь на турнир, и в итоге результат лучше, нежели когда ты абсолютно готов. Я понимаю, что некорректно сравнивать ситуации, но у Александра есть родители, и они принимают решение вместе с сыном. А что люди недовольны... Поверьте, им покажи палец — они скажут, почему этот, почему не какой-то другой, почему под таким углом и так далее. Ну вот люди считают, что могут вмешиваться. Конечно, пускай они свое мнение высказывают, но оно не очень интересно, — ответил Ягудин.