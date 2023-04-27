Ягудин поделился мнением относительно наполнения будущего сезона в фигурном катании

Прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в рамках Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея в Сочи поделился мнением относительно наполнения будущего сезона в российском фигурном катании.

«Тех соревнований, которые проходили в прошлом сезоне, в новом году для наших спортсменов будет абсолютно достаточно. Конечно, лишним что-то новое никогда не будет, но у всех достаточно плотный график. Только разве что по весне становится легче, а во второй половине года шесть этапов «Гран-при», финал — это соревнования практически каждую неделю. Если бы я был действующим спортсменом, это было бы приличное количество. Медийная лига в фигурном катании? Сейчас идут разговоры по поводу битвы школ. В Москве есть противостояние «Хрустального» Этери с другой школой. В тех же США, где я жил раньше, очень сильно развит студенческий спорт, колледжи и университеты соревнуются между собой. Лишним такой формат точно не будет. Попробовать можно. Только не понимаю, будет ли это интересно зрителям. И так очень много показывают, да и у нас есть «Ледниковый период» — там люди, которые никогда не катались, блогеры, футболисты, хоккеисты могут себя попробовать», — приводит слова Ягудина Sport24.